Matthias Thieme verlässt “FNP” und wird neuer Digital-Chefredakteur der “Berliner Zeitung”

Die "Berliner Zeitung" um die Neu-Verleger Silke und Holger Friedrich bekommt einen neuen Digital-Chefredakteur. Matthias Thieme wechselt von der "Frankfurter Neuen Presse" in die Hauptstadt und verantwortet dort ab 1. Februar 2020 die digitalen Produkte.

Der Chefredakteur der “Frankfurter Neuen Presse”, Matthias Thieme, verlässt die Tageszeitung und wechselt in die Chefredaktion der “Berliner Zeitung”. Zum 1. Februar 2020 wird der 45-Jährige dort als Chefredakteur mit Schwerpunkt für digitale Produkte des Berliner Verlags anfangen, wie das Medienhaus in der Hauptstadt und die “Frankfurter Neue Presse” am Mittwoch mitteilten.

Thieme hat seit Sommer 2018 zusammen mit Max Rempel die Redaktion der “Frankfurter Neuen Presse” und ihrer Regionalausgaben geleitet. Rempel bleibt weiterhin als “FNP”-Chefredakteur tätig.

Thiemes journalistische Laufbahn begann bei der “Frankfurter Rundschau”. Weitere Stationen waren unter anderem das Wirtschaftsmagazin “Capital” und die Funke Mediengruppe, wo er auch Ressortleiter Wirtschaft für die überregionale Wirtschaftsberichterstattung war. Danach zog es ihn zur Ippen-Gruppe. Thieme soll Magazin-Bereich stärken Vom Berliner Verlag hieß es, Thieme werde Chefredakteur neben Jochen Arntz, Elmar Jehn und Margit J. Mayer, die kürzlich in dem Medienhaus anheuerte, um den Bereich Magazin zu stärken. Der Herausgeber der “Berliner Zeitung”, Michael Maier, sagte: “Thieme wird der ‘Berliner Zeitung’ entscheidende Impulse geben, um die Zeitung in die digitale Zukunft zu führen.” Im Herbst hatte das Berliner Unternehmerehepaar Silke und Holger Friedrich den Berliner Verlag von der DuMont-Mediengruppe übernommen. In die Schlagzeilen geriet Holger Friedrich unlängst wegen seiner Vergangenheit als Inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit zu DDR-Zeiten. Friedrich hatte versichert, er sei “nicht aktiv” für die Stasi tätig gewesen (MEEDIA berichtete).

