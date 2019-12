Europäische Medienregulierer: Tobias Schmid übernimmt Vorsitz der ERGA

Tobias Schmid übernimmt zum 1. Januar den Vorsitz im Zusammenschluss der europäischen Medienregulierer. Der Direktor der Landesanstalt für Medien NRW wurde am Dienstag in Brüssel gewählt und ist damit der erste Deutsche, der dieses Amt ausübt.

Tobias Schmid hat den Vorsitz der European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA), dem Zusammenschluss der europäischen Medienregulierer, übernommen. Der Europabeauftragte der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM) und Direktor der Landesanstalt für Medien NRW, wurde am Dienstag in Brüssel zum Vorsitzenden gewählt. Ab dem 1. Januar 2020 hat damit erstmals ein Deutscher die Position inne.

Bei der ERGA handelt es sich um ein Beratungsgremium der Europäischen Kommission. Die Schwerpunkte für 2020 sind die Stärkung des europäischen Binnenmarkts durch “effektive, grenzüberschreitende Rechtsdurchsetzung”. Außerdem soll es Arbeitsschwerpunkte im Bereich der Verbreitung von Desinformation und zum transparenten Zugang zu und der Auffindbarkeit von Medieninhalten auf Plattformen geben, heißt es in der Mitteilung zur Personalie.

Schmid erklärt: “Europa steht für Freiheit. Diese Freiheit verspricht auch das Internet. Doch frei zu sein, darf nicht heißen, schutzlos zu sein. Die Freiheit muss vielmehr durch Regeln geschützt werden. Und um diesen Regeln Geltung zu verschaffen, braucht es eine enge, zielgerichtete und mutige Zusammenarbeit der europäischen Medienregulierer im Rahmen der ERGA.”

