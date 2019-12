trending: Augsburg und München, ein koksender Weihnachtsmann, Zozibini Tunzi

#trending // ein koksender Weihnachtsmann In den USA wurde am Montag ein Pullover zum großen Social-Media-Hit. Der Grund: Auf dem “Ugly Christmas Sweater” der Supermarktkette Walmart ist der Weihnachtsmann abgebildet, der an einem Tisch sitzt und offenbar Kokain vor sich auf den Tisch bereit gelegt hat. Spruch auf dem Pullover: “Let it snow”. Man kann sicher darüber streiten, ob der Gag sonderlich lustig ist. Die “New York Post”, die mit der Headline “Walmart apologizes for sweater featuring Santa with cocaine” berichtete, erzielte damit unglaubliche 639.000 Social-Media-Interaktionen. Darunter vor allem witzige und/oder witzig gemeinte Kommentare wie “Well how else do you suppose a 300 lb man gets himself, 12 reindeers and a loaded sleigh to fly?” “Mail Online” erzielte mit dem Artikel “Walmart apologizes for ‘ugly Christmas sweater’ with Santa and three lines of a white substance” zudem 280.000 Interaktionen.