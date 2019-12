MEEDIA Jahrbuch 2019: Warum wird alles, was dem Nutzer zu kompliziert ist, in fünf Jahren nicht mehr existieren, Herr Ene?

Viele Verlage versuchen bereits über diverse Wege, ihre Inhalte an die Leute zu bekommen: Homepage, Newsletter mit Themenschwerpunkten, Podcasts und dann noch Social Media. Wie kann da LaterPay den Medienhäusern helfen?

Wenn Verlage dem User ein Abo verkaufen wollen, zwingen sie ihn, sich für einen und damit gegen alle anderen Verlage zu entscheiden. Im Durchschnitt schließen die Leute weniger als zwei Abos für journalistische Inhalte in Deutschland ab. Damit geben sie ihr Geld automatisch nicht bei anderen Verlagen aus. In einer idealen Welt aus Verlagssicht, in der es nur Abomodelle gibt, heißt es also “For me to win, you have to lose”. Genau an der Stelle können wir helfen: Dem einen Verlag sichern wir einen Abonnenten, der andere bekommt einen Käufer für einzelne Artikel oder Zeitpässe als Zusatzeinnahme. Wir wollen Verlage ja nicht um die Abos bringen, was die große Sorge vieler Medienhäuser war. Mittlerweile können wir ganz klar belegen, dass der Einzelartikelkauf der beste Abo-Generator ist.

Wie lässt sich das an den Zahlen ablesen?

Was wir sehen, ist, dass Nutzer, die vorher einen Artikel gekauft haben, später mit höherer Wahrscheinlichkeit für teurere Produkte zahlen. Einige Leute wandern dann rüber zu Zeitpässen, andere wiederum kaufen Abos. 22 Prozent der Zeitpass-Käufer haben vorher Einzelartikel geholt und 16 Prozent der späteren Abonnenten haben zuvor Zeitpässe gekauft. Wir haben dem Medium “PC Games Hardware” innerhalb eines Jahres 7,7 Prozent mehr Digitalabonnenten gebracht und 50 Prozent der Umsätze mit LaterPay kommen aus dem Einzelverkauf, die andere Hälfte aus Abos.

Dies ist eine gekürzte Fassung des Gesprächs mit Cosmin Ene aus dem MEEDIA-Jahrbuch 2019, das am 13. Dezember erscheint. Wenn Sie wissen möchten, warum Cosmin Ene nicht an ein “Spotify für Journalismus” glaubt, warum er bei Paid-Content auf dezentrale Lösungen setzt und was in den kommenden zwei Jahren passieren muss, damit sich Paid Content für Medien durchsetzt, sichern Sie sich jetzt hier Ihr Exemplar. Das MEEDIA-Jahrbuch 2019 enthält noch viele weitere spannende Interviews, Analysen, Gastbeiträge, Statistiken und natürlich eine umfassende Chronik.