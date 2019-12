mh:n Medien verkauft Verlagskontor Schleswig‐Holstein GmbH an Falkemedia in Kiel

Die mh:n Medien verkauft die Verlagskontor Schleswig‐Holstein GmbH (VKSH) an die Falkemedia Beteiligungs GmbH in Kiel. In der VKSH erscheinen Special‐Interest‐Magazine wie das Lifestyle‐Magazin "Lebensart im Norden", das Familienmagazin "Tipps für Kids" sowie das Berufsstarter‐Magazin "geht los!".