Mediengruppe RTL lädt im März erstmals zum “International Streaming Summit”

Die Mediengruppe RTL Deutschland lädt die internationale Streaming- und Broadcasting-Branche zum erstmals ausgerichteten "International Streaming Summit" ein. Die Verantwortlichen weltweit führender Medien-Unternehmen kommen am 18. März 2020 an den Hauptsitz der Mediengruppe RTL nach Köln, um ihre Expertise in Werkstattgesprächen auszutauschen und Trends zu diskutieren.