IVW-Analyse November: “TV Now” und “Joyn” springen mit Zuwachs von 30% und 19% auf neue Visits-Rekorde

“TV Now” steigerte sich um 6,5 Mio. Inlands-Visits auf nun 28,0 Mio. Das Plus von 30,4% führt dazu, dass das Streaming-Angebot der Mediengruppe RTL auf Platz 42 des IVW-Rankings springt. “Joyn” folgt mit 13,7 Mio. Inlands-Visits auf Rang 71, steigerte sich dabei um 19,1%. Beide konkurrierenden Angebote steigerten sich damit im November auf neue Alltime-Rekorde. Insgesamt liegt “TV Now” dabei weiterhin deutlich vorn. Das RTL-Angebot punktete im November vor allem mit “Bachelor in Paradise”, “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” und “Prince Charming”. Insbesondere der Streaming-Erfolg von “Bachelor in Paradise” ist dabei sehr interessant, im linearen Fernsehen schwächelt die Kuppel-Soap in diesem Jahr nämlich. Mit “Prince Charming” hat man das Kuppelshow-Prinzip zudem offenbar erfolgreich auf Schwule als Zielgruppe erweitert.

Deutliche Zuwächse verzeichneten innerhalb der Angebots-Top-50 im November auch “mobile.de” mit einem Plus von 18,4%, das RND mit einem von 22,1%, “Computerbild.de” mit einem von 20,4%, “Giga.de”, das sich um 22,8% steigerte, sowie “Promivideo”, das um 26,5% nach oben sprang.

Deutliche Verluste gab es u.a. für WetterOnline, wetter.com und Wetter.de: Wie immer, wenn das Wetter im Herbst schlechter wird, verlieren die Wetterberichtsangebote Nutzer. Für WetterOnline ging es um 25,4% nach unten, für wetter.com um 27,4% und für Wetter.de um 27,7%.

Ganz vorn bleibt ebay Kleinanzeigen das Maß aller Dinge in der IVW-Messung: 604,7 Mio. Inlands-Visits sind eine Zahl, an die niemand sonst heran kommt. Noch größere Klickbringer wie Google, YouTube, Facebook und Amazon nehmen allerdings auch seit jeher nicht bei der IVW-Messung teil.

IVW November 2019: Top 50 Angebote (Online+Mobile) Anzeige

Visits gesamt Visits Inland Nov. vs. Okt. (Visits Inland) Nov. vs. Okt. (Visits Inland in %) 1 ebay Kleinanzeigen 630.136.135 604.659.576 -10.091.453 -1,6 2 Bild.de 451.932.626 411.002.603 -12.967.671 -3,1 3 T-Online Contentangebot 388.955.143 373.419.898 8.664.363 2,4 4 Spiegel Online 256.298.870 223.300.174 -17.554.901 -7,3 5 kicker online 208.746.630 195.824.935 15.241.036 8,4 6 Focus Online 191.461.732 175.766.052 -314.611 -0,2 7 WetterOnline 300.477.092 160.798.286 -54.750.186 -25,4 8 n-tv.de 143.516.088 131.953.445 -5.330.369 -3,9 9 Welt 127.215.275 113.095.838 -5.124.073 -4,3 10 wetter.com 118.233.980 106.220.718 -40.189.563 -27,4 11 Funke Medien NRW 85.386.057 80.389.913 -5.319.956 -6,2 12 mobile.de Der Automarkt 122.535.894 80.128.179 12.452.817 18,4 13 Chefkoch.de 86.448.439 78.035.126 1.374.468 1,8 14 upday 135.600.036 77.557.419 2.062.254 2,7 15 sport1 80.937.165 73.319.125 3.598.691 5,2 16 ImmobilienScout24 76.795.926 72.820.816 -2.168.236 -2,9 17 DuMont Newsnet 75.942.797 71.531.009 994.114 1,4 18 twitch.tv 435.053.094 70.531.880 -1.554.899 -2,2 19 RTL.de 69.904.618 64.538.552 -1.111.499 -1,7 20 RND 86.792.702 63.301.396 11.439.753 22,1 21 Merkur.de 67.009.173 62.782.302 -6.068.122 -8,8 22 Chip Online 71.684.511 62.768.246 2.719.798 4,5 23 TV Spielfilm.de 64.729.483 60.870.249 -1.293.940 -2,1 24 Zeit Online 71.249.572 60.681.269 -4.462.964 -6,9 25 Süddeutsche.de 67.089.242 59.425.435 -1.517.596 -2,5 26 stern.de 64.134.090 56.311.024 1.031.184 1,9 27 FAZ.net 61.850.324 53.751.733 -3.163.878 -5,6 28 Xing 60.555.849 50.674.633 -220.643 -0,4 29 tz 52.089.886 47.988.127 -4.389.678 -8,4 30 Computerbild.de 53.222.154 47.577.360 8.073.159 20,4 31 Funke Next Level TV 50.978.399 47.350.524 -525.482 -1,1 32 freenet.de 48.273.395 46.438.320 1.182.523 2,6 33 autobild.de 50.874.321 44.927.132 672.960 1,5 34 Wunderweib 46.913.205 41.143.666 -1.786.143 -4,2 35 AutoScout24 69.532.697 33.547.241 -1.105.732 -3,2 36 RP Online 35.787.196 33.181.138 -3.267.603 -9,0 37 Giga.de 37.175.034 33.041.737 6.135.381 22,8 38 Bunte.de 37.200.648 31.787.267 -3.200.628 -9,1 39 gutefrage.net 34.324.881 30.060.580 3.948.559 15,1 40 Promivideo 29.474.024 29.292.955 6.141.463 26,5 41 heise online 33.885.534 29.243.461 276.010 1,0 42 TV Now 30.071.694 27.998.463 6.519.577 30,4 43 Transfermarkt.de - Das Fußballportal 50.937.883 27.503.665 259.048 1,0 44 finanzen.net - Das Finanzportal 33.326.596 26.196.676 -1.026.239 -3,8 45 Tagesspiegel.de 28.400.474 25.847.015 2.485.493 10,6 46 Gala.de 31.662.886 25.468.453 -580.353 -2,2 47 Tag24 24.936.831 23.919.325 -1.719.637 -6,7 48 markt.de 24.699.682 23.774.252 -542.760 -2,2 49 GameStar 25.999.782 22.993.075 -514.248 -2,2 50 Wetter.de 21.839.051 20.568.548 -7.876.655 -27,7

Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA



