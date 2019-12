trending: “Böllerverbot” in Hamburg, 70 Cent mehr für den Liter Diesel, Sat.1 und Disney

#trending // Sat.1 und Disney So viel Zuspruch bekommt Sat.1 in den sozialen Netzwerken selten: Schon am Mittwoch schaffte es ein Artikel von “Promiflash” über eine Programmankündigung des Senders mit mehr als 20.000 Facebook- und Twitter-Interaktionen ins Vorderfeld der Social-Media-News-Charts. Am Donnerstag eroberte ein Facebook-Post von “Faktastisch” mit 56.000 Likes & Co. die Spitze aller deutschen Facebook-Posts. Der Grund dafür, dass eine Programmankündigung von Sat.1 so viel Resonanz hervor ruft, heißt Disney. Am 1. Januar zeigt Sat.1 nämlich von 7.45 Uhr bis 22 Uhr Disney- und Pixar-Filme: von “Wall-E” über “Aladdin”, “Die Eiskönigin” bis zur Free-TV-Premiere von “Die Schöne und das Biest”. Prognose: Den Tages-Marktanteil des ersten Tages des neuen Jahres wird Sat.1 an den restlichen Tagen des Jahres kaum toppen können.