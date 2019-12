Florian Flaig wird Leiter Communications & Brands der Michelin Region Europe North

Prokop hat in den vergangenen drei Jahren den Aufbau der Region in der Phase der Reorganisation maßgeblich mitgestaltet. Er wird sich zukünftig wieder auf seine Tätigkeit als Managing Partner bei CPC-Bonn konzentrieren. Florian Flaig wird in seiner neuen Position für die interne und externe Kommunikation von Michelin in den DACH-Märkten, UK und Skandinavien verantwortlich sein. Er berichtet direkt an den Präsidenten der Michelin Region, Anish K. Taneja.

Vor seiner Tätigkeit als Leiter der Kommunikation bei Robert Bosch Automotive Electronics war Flaig als zentraler Pressesprecher für Antriebsthemen bei der Robert Bosch GmbH tätig. “Gemeinsam mit Florian Flaig möchten wir den Wandel bei Michelin auch kommunikativ noch stärker gestalten. Er vereint hierbei Expertise in externer Technik-PR mit Erfahrung in nachhaltigen internen Kampagnen. Heimo Prokop danken wir für sein großes Engagement. Er hat die Kommunikationsabteilungen in den Ländern der Region inhaltlich und personell erfolgreich neu aufgestellt”, sagt Taneja.

