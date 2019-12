#trending // AKK, die SPD und die Grundrente

Erneut hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer für einen politischen Aufreger gesorgt: In einem Interview beim Sender n-tv sagte sie, die CDU würde die eigentlich schon beschlossene Grundrente auf Eis legen, bis sich die SPD klar zur Weiterführung der Großen Koalition bekennen würde. “Bei der Grundrente haben wir gesagt, wir werden in das parlamentarische Verfahren erst dann einsteigen, wenn klar ist, dass diese Koalition auch fortgesetzt wird”, so Kramp-Karrenbauer.

n-tv sammelte mit dem Interview – Video plus Artikel – auf der eigenen Website 13.400 Facebook- und Twitter-Interaktionen ein. Ein großer Teil der Reaktionen kam auf der Facebook-Seite “Politik und Zeitgeschehen” zustande, wo AKKs Zitat so kommentiert wurde: “So viel ist das Versprechen der CDU an die Bürger also wert… Wenn die SPD nicht spurt, will AKK zur Strafe den Bürgern die versprochene Grundrente streichen. Was soll der Mist?” 3.000 Likes, Shares & Co. gab es hier.

Auch einige der erfolgreichsten Politiker-Tweets des Tages beschäftigten sich mit AKK und der Grundrente. So postete Manuela Schwesig: “Das geht gar nicht! Solche Drohungen sind unanständig gegenüber Menschen, die dringend auf die #Grundrente warten. Wir haben die #Grundrente nicht für die #Groko verhandelt sondern für die Menschen, die leider darauf angewiesen sind.” Dietmar Bartsch twitterte: “.@akk stellt die #Grundrente infrage? Was ist mit bürgerlichem Anstand? Das ist Erpressung auf Kosten armer Rentner, die sich auf das bisschen Grundrente verlassen. Die @CDU ist ziemlich fertig. Wir brauchen eine #CDU-freie #Bundesregierung!” Und Karl Lauterbach schrieb: “AKK will die SPD erpressen mit der Blockade der Grundrente. Dieser Schachzug ist eher billig und wird den SPD Parteitag nicht für die GroKo begeistern. Ihr neuer Stil, Übergehen der SPD und Druck aufbauen, zeigt, daß auch sie das Bündnis beenden will”.