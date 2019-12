Fehlstart um 20.15 Uhr, Aufschwung um 21.15 Uhr: Licht-und-Schatten-Premiere für die neue Vox-Show “herrlich ehrlich”

Eine Rateshow ist für Vox - im Gegensatz zu anderen Sendern - eine eher ungewöhnliche Programmfarbe. Am Dienstag startete um 20.15 Uhr "herrlich ehrlich - kennst du dein kind?". Um 20.15 Uhr lief es mit 4,6% bei den 14- bis 49-Jährigen noch gar nicht gut, um 21.15 Uhr für die zweite Ausgabe mit 6,1% schon deutlich besser. Der Tagessieg ging am Dienstag an "GZSZ", im Gesamtpublikum wie üblich an "In aller Freundschaft".