Bewegung im Zeitungsmarkt der Hauptstadt: Rücken “Tagesspiegel” und “Berliner Morgenpost” näher zusammen?

Der Markt für Tageszeitungen in Berlin ist notorisch schwierig. Nun könnte bald ein wenig Bewegung in die Sache kommen. Wie "Horizont" schreibt, loten der "Tagesspiegel" (DvH Medien) und die "Berliner Morgenpost" (Funke) eine Kooperation bei der regionalen Anzeigenvermarktung aus. Der "Tagesspiegel" ist dabei in der deutlich stärkeren Position.