“Bauer sucht Frau” endet mit Staffel-Hoch, ZDF-Drama “Winterherz” dennoch ebenfalls stark

Die 15. "Bauer sucht Frau"-Staffel endete mit grandiosen Quoten: 5,65 Mio. sahen am Montagabend "Das große Wiedersehen" - Tagessieg vor dem ZDF-Drama "Winterherz". Bei den 14- bis 49-Jährigen gewann "Bauer sucht Frau" ebenfalls - mit 1,98 Mio. Sehern vor dem "The Big Bang Theory"-"Bye Bye"-Special. Das Interesse an der ARD-Doku "Die Notregierung" hielt sich hingegen in Grenzen.