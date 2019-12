#trending // Google und die gesperrte Werbung der Tories

In Großbritannien sorgt der Wahlkampf für Diskussionen: Am 12. Dezember wird dort bekanntermaßen das Unterhaus neu gewählt. Der Wahlkampf wird mit harten Bandagen geführt, die Konservativen fallen nun erneut wegen Desinformations-Kampagnen gegen ihren politischen Gegner Labour auf. So berichtet der “Independent”, dass Google acht verschiedene Anzeigen der Tories gesperrt habe, weil sie “Google’s advertising policies” verletzt hätten: Der Artikel “Google bans eight different Tory election adverts as disinformation concerns mount” kam auf 93.200 Facebook- und Twitter-Reaktionen.

Sechs der gesperrten Anzeigen wären an dem Tag online gestellt worden, an dem die Labour-Partei ein “Manifest” veröffentlicht habe: “It’s time for Real Change“. Die Konservativen kamen da – vor etwa zehn Tagen – schon einmal in die Schlagzeilen, weil sie mit einer zunächst irreführenden Website unter der URL labourmanifesto.co.uk gekontert hatten, die erst später klar als “Website by the Conservative Party” erkennbar gewesen sei. Für diese Website warben die gesperrten Anzeigen offenbar.

Der “Independent” berichtet in dem Artikel über weitere Irreführungen: “The latest scandal on Friday erupted after it emerged the party had edited footage of BBC reporters to make it look like they were endorsing Tory attack-lines about a “Brexit delay”.