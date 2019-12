Bundesliga bei Sky: Bayern-Bayer und Hertha-BVB dominieren das Wochenende

Das Spitzenspiel zwischen Bayern München vs. Bayer Leverkusen und Jürgen Klinsmanns erster Auftritt als Trainer von Hertha BSC gegen Borussia Dortmund haben dem Pay-TV-Anbieter Sky am Wochenende die besten Zuschauerzahlen beschert. In der Bundesliga-Quoten-Tabelle bauen München und Dortmund ihren Vorsprung damit aus. Zuschauer-Flop des Spieltags: Paderborn vs. Leipzig.