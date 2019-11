#trending // radio eins und über 50.000 Bäume “Für jeden Retweet pflanzen wir einen Baum!” – mit diesem Tweet sorgt der öffentlich-rechtliche Sender radio eins aus Berlin-Brandenburg derzeit für eine riesige Social-Media-Welle. Vom Zeitpunkt der Veröffentlichung des Tweets am Mittwochmorgen bis zum späten Donnerstagabend sammelte der Tweet bereits mehr als 53.000 Retweets ein – so viele wie kein anderer deutschsprachiger Tweet der jüngsten 30 Tage. Die Zahl der Bäume, die der Sender nun pflanzen will, dürfte in den kommenden Tagen weiter ansteigen. Ob man beim rbb mit so vielen Bäumen gerechnet hat, ist nicht überliefert. Auch nicht, wo und von wem sie gepflanzt werden sollen. Die Mitarbeiter selbst werden jedenfalls keine 53.000 Bäume pflanzen können. Doch wenn die Aktion durchdacht gewesen ist – wovon wohl auszugehen ist – dann wird der rbb sich vorher Gedanken gemacht haben, wie man eine so große Zahl an Bäumen pflanzen kann. Womöglich hat man sich ja Rat bei der Suchmaschine Ecosia geholt, die in Berlin sitzt. Dort hat man nicht die Pflanzung von 50.000 Bäumen finanziert, sondern nach eigenen Angaben die von 75 Millionen.