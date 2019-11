Debatte um Klimawandel: TV-Sender Channel 4 ersetzt Johnson und Farage durch Eisskulpturen

Eine schmelzende Eisskulptur auf dem eigentlich für Premier Boris Johnson vorgesehenen Platz bei einer TV-Debatte über Klimaschutz hat bei seinen britischen Konservativen für Empörung gesorgt. Der Sender Channel 4 hatte die Parteichefs für die Sendung am Donnerstagabend eingeladen – Boris Johnson und Brexit-Partei-Chef Nigel Farage hätten jedoch abgelehnt, twitterte der Sender. Daraufhin habe man entschieden, zwei Eisskulpturen in Form der Erdkugel, die die Notlage auf diesem Planeten verkörpern sollten, auf deren Plätze zu stellen. Die Skulptur auf Johnsons Platz hatte die Beschriftung “Conservatives” (Konservative).

It was kind of @michaelgove to offer himself on C4News instead of @BorisJohnson & we always welcome him. However, as made clear, as he isn’t the leader of the Conservatives his participation was not required at tonight’s #climatedebate– which was strictly for party leaders only. https://t.co/32mISwcyRw pic.twitter.com/0MR3UWRgMC

— Ben de Pear (@bendepear) November 28, 2019