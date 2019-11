Bestechung? RBB-Produktionsfirma gerät wegen Bewirtungen und Präsenten unter Druck

Die Dokfilm Fernsehproduktion mit Sitz in Babelsberg gerät durch einen Prüfbericht des Brandenburger Landesrechnungshofs in Erklärungsnot. Laut Bericht, der die Jahre 2015 und 2016 überprüft hat, habe das Unternehmen “regelmäßig Redakteure öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten in Restaurants“ bewirtschaftet und darüber hinaus Redakteuren Geschenke “im Wert von jeweils 50 Euro” gemacht. Die Dokfilm gehört je zur Hälfte Tochterfirmen vom RBB und dem NDR. Dies berichtet die “Bild” am Freitag.

Da die Redakteure aus Sicht des Rechnungshofes (und laut Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs) Amtsträger sind, müsse die Dokfilm “die Vorschriften zur Vorteilsgewährung bzw. Bestechung beachten“. Der RBB wiederum betonte, dass die Unabhängigkeit der handelnden Personen zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen sei. Die Unabhängigkeit der journalistischen Arbeit sei das höchste Gut.

Nun will die Firma zwar auf Redakteursgeschenke verzichten, nicht aber auf die Bewirtungen. RBB-Media-Chefin Edda Kraft wies auf die am Montag vom Dokfilm-Aufsichtsrat getroffene Entscheidung hin, neue Regeln für die Bewirtung zu erarbeiten.

Pohl soll neuer Geschäftsführer werden

Das Unternehmen hat für den RBB unter anderem “Polizeiruf 110” und die Serie “Panda, Gorilla & Co” produziert. Seit 2007 leitet der ehemalige RBB-Redakteur Jost Bösenberg die Produktionsfirma. Auch ihm wirft der Rechnungshof verschiedene Vergehen vor, konkret die private Nutzung des Dienstwagen ohne korrekte Versteuerung.

Anzeige

Gegenüber der “Bild” sagte Oberstaatsanwalt Frank Winter, zuständig für Korruptionskriminalität: “Wir werden den Prüfbericht genau lesen und die Aufnahme von Ermittlungen prüfen.“

Für die Produktionsfirma steht nun ein Neuanfang an. Nachfolger von Geschäftsführer Bösenberg soll Moritz Pohl sein, wie Kraft sagte. Sie erklärte zudem: “Wir verhandeln gerade mit Herrn Bösenberg über seine Zukunft. Das hat natürlich mit dem Prüfbericht des Rechnungshofs zu tun.”

tb

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.