#trending // die Bäckerei Tenk-Bomkamp aus Südlohn Ein Bäcker aus dem kleinen Ort Südlohn im westlichen Münsterland zeigt, wie ein Thema mit einem emotionalen und plakativen Facebook-Post mehr Aufmerksamkeit in den Medien bekommen kann. Es geht um die Kassenbonpflicht, die ab Januar gilt und Händler dazu verpflichtet, jedem Kunden einen Beleg auszudrucken. Der Grund sei der Kampf gegen Steuerbetrug. In die Kritik ist das Gesetz wegen des vielen Papiers geraten, dass dabei anfällt, denn jeder kleine Bäcker, jede Eisdiele, jeder Kiosk muss für jeden Kauf einen Kassenbon ausdrucken – und das, obwohl laut Experten bei entsprechend ausgerüsteten Kassen das Drucken eines Bons keinerlei Vorteil im Kampf gegen Steuerbetrug bietet. Die Bäckerei aus Südlohn jedenfalls demonstrierte mit einem Facebook-Post, wie viel Papier anfällt, wenn für jeden Brötchenkäufer ein solcher Bon ausgedruckt wird. Auf Facebook postete sie ein entsprechendes Foto und schrieb dazu: “Guten Morgen Politiker des Landes& des Bundes, gestern und heute morgen liefen unsere Bondrucker, das hier wurde liegen gelassen. Sondermüll.” Der Post bekam bisher rund 3.000 Likes & Co. – und rief diverse Onlinemedien auf den Plan. So titelte der “stern” am Mittwoch “Neues Gesetz: “Schwachsinnig”: Bäcker zeigt die ganze Absurdität der Kassenbonpflicht“, bekam dafür bis zum späten Abend 9.800 Social-Media-Interaktionen und zog damit in die Top Ten der erfolgreichsten journalistischen Artikel des Tages ein.