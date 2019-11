ProSiebenSat.1 wird Verleger: TV-Konzern holt “Life after Football” als Hochglanz-Magazin nach Deutschland

“Life after Football” will nach Unternehmensangaben die Lücke zwischen Fußballplatz und Mode, Kultur und Lifestyle schließen. “Life After Football” startet im Februar 2020 mit Website und Instagram-Account. Darüber hinaus wird es ein zweimonatliches Hochglanzmagazin geben. 7Sports plant nach dem niederländischen Vorbild “Life After Football” auch zu einer Event-Marke zu machen.

Zeljko Karajica, CEO von 7Sports: “Mit ‘Life After Football‘ bereiten wir Fußballgeschichten auf Hochglanzniveau auf. Hier geht es weniger um Tabellen und Platzierungen, sondern um die Menschen hinter ihrem Sport und ihren Leidenschaften auf und außerhalb des Platzes. Das crossmediale Magazin liefert Informationen, die der Fan normalerweise nicht bekommt. Die Marke passt perfekt zu 7Sports, weil wir sie durch unser Sport-Ökosystem in allen Richtungen weiter entwickeln können.”

Das Print-Magazin wird mit einer geplanten Auflage von 40.000 Exemplaren erscheinen, der Verkaufspreis beträgt acht Euro. Auf der Website und dem Instagram-Account werden die Geschichten des Magazins durch Videos oder Bildergalerien verlängert.

Ursprünglich gegründet wurde “Life After Football” 2006 von dem ehemaligen niederländischen Fußballprofi Regi Blinker und dem Unternehmer Soufian Asafiati. Zusätzlich zum medialen Auftritt – ebenfalls Print, Website und Instagram – finden in den Niederlanden regelmäßig Events mit den Stars, Sponsoren und Branchengrößen der Fußballszene statt.

