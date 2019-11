Seit mehr als sechs Monaten nicht eingeloggt? Kurznachrichtendienst Twitter will Karteileichen löschen

Das US-Unternehmen sendet an die Nutzer inaktiver Accounts Mails mit der Warnung, dass ihr Account dauerhaft gelöscht werden könnte, wenn sie sich nicht bis zum 11. Dezember einloggen. Damit könnten schon bald zahlreiche Nutzernamen frei werden. Allerdings betont Twitter, dass dies nur ein Nebeneffekt sei und nicht im Fokus der Aktion stünde. Ob und wann die Namen verfügbar sein könnten, ist nicht klar.

More on Twitter's action on inactive accounts: The company is clawing back accounts that have been inactive for more than *six months*, which is likely a very large number. Inactive = user hasn't *logged in*. Seeking clarification on what happens to useful/fun bot accounts.

