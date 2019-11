#trending // Frank Zander Alle Jahre wieder wird Entertainer Frank Zander in der Weihnachtszeit zu einem Social-Media-Helden. Der Grund: Sein Gansessen für Obdachlose. In diesem Jahr findet es am 20. Dezember im Berliner Estrel Hotel statt – mit 3.000 Gänsekeulen, 6.500 Knödeln, 850 Kilo Rotkohl und 250 Liter Soße. Zwar liegt die Veranstaltung dementsprechend noch rund vier Wochen in der Zukunft, doch die bloße Ankündigung bescherte einigen Medien am Montag schon große Mengen an Social-Media-Reaktionen. Insbesondere “Wunderweib” und “Männersache” aus dem Hause Bauer waren erfolgreich: “Wunderweib” kam mit dem Artikel “Zum 25. Mal: Frank Zander spendiert über 3000 Obdachlosen ein Weihnachtsessen!” auf 52.000 Likes & Co. – und damit auf so viele wie kein anderer journalistischer Artikel des Tages, “Männersache” sammelte mit “Alle Jahre wieder: Frank Zander lädt Obdachlose zum Weihnachtsessen ein” 15.300 Reaktionen ein.