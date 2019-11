Zweite Staffel von “The Voice Senior” startet bei Sat.1 etwas schwächer

Die zweite Staffel der Musik-Show "The Voice Senior" hat zum Start am Sonntagabend ein Millionenpublikum angezogen – sie steht im Vergleich zum Beginn der ersten Staffel allerdings etwas schwächer da. Um 20.15 Uhr sahen 2,48 Millionen Zuschauer auf Sat.1 die Show mit älteren Gesangstalenten, das entspricht einem Marktanteil von 8,1 Prozent. Ende 2018 sahen 3,13 Millionen (9,9 Prozent) den Start der ersten Staffel des Ablegers von "The Voice of Germany".