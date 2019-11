#trending // Weihnachts-Songs

Ja, es dauert noch viereinhalb Wochen bis Weihnachten. Und dennoch befinden sich viele Leute offenbar schon in einer solch festlichen Stimmung, dass sie Weihnachtsmusik hören. Die Beweise dafür: Die beiden Weihnachts-Popsongs schlechthin befinden sich bereits in der Spotify-Top-100: Mariah Careys “All I want for Christmas is You” lag am Mittwoch mit über 112.000 Streams schon auf Platz 66 in Deutschland, Whams “Last Christmas” folgt mit fast 100.000 auf Rang 86. Erstmals in diesem Jahr in die Top 200 schafften es die beiden Songs bereits am 10. November.

Der Neuzugang in der Soundkulisse der weihnachtlichen Wohnzimmer dürfte in diesem Jahr von Robbie Williams kommen. Sein neues Album “The Christmas Present” führt derzeit die Amazon-Album-Charts an. Drauf zu finden sind 28 Weihnachts-Songs, teilweise im Duett mit anderen Stars. So singt Williams u.a. mit Rod Stewart, Bryan Adams und – Achtung! – Helene Fischer. Der Videoclip der beiden zu “Santa Baby” wurde am Mittwoch online gestellt und schaffte es bereits auf die ersten Plätze der deutschen YouTube-Trends.