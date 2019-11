#trending // José Mourinho

Einen Tag nach der Entlassung des Trainers Mauricio Pochettino stand der englische Fußballclub Tottenham Hotspur ein weiteres Mal im Mittelpunkt zahlreicher Social-Media-Diskussionen. Der Grund: Am Morgen nach der Mitteilung zum Pochettino-Aus verkündete man bereits, einen neuen Trainer verpflichtet zu haben – den umstrittenen José Mourinho.

Die BBC sammelte mit dem Artikel “Tottenham: Jose Mourinho appointed after Mauricio Pochettino sacked” 144.000 Facebook- und Twitter-Interaktionen ein, “sky sports” kam mit “Jose Mourinho appointed Tottenham head coach” auf 75.000. Der Facebook-Post von Tottenham Hotspur – Fotos plus “Welcome José” – brachte sogar 210.000 Reaktionen ein, darunter sehr kontroverse Meinungen, die ein Kommentar perfekt zusammen fasste: “This will either be a master stroke or an absolute car crash… time will tell,”

Einen ungewöhnlich emotionalen Post für seinen alten Trainer Pochettino verfasste Star-Spieler Harry Kane. Darin heißt es: “Gaffer. I will be forever thankful to you for helping me achieve my dreams. We have had some amazing moments over the last 5 and a half years that I will never forget. You were my manager but my friend as well and I thank you for that relationship. Good luck with your next chapter!“