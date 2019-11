#trending // Adventskalender

Der 1. Dezember naht, der Tag, an dem die ersten Türchen von wohl allein in Deutschland Millionen von Adventskalendern geöffnet wird. Wie groß der Bedarf an solchen Kalendern ist, zeigen bereits seit Wochen die verschiedenen Bestseller-Listen von Amazon.

In der Rubrik “Lebensmittel & Getränke” lagen gestern abend beispielsweise Adventskalender auf 17 der ersten 18 Ränge! Auf den Plätzen 1 bis 4: After Eight, Bier, Kinder Schokolade und Intersnack mit Chips und anderen Knabbereien. Auch in der Rubrik “Beauty” finden sich zahlreiche Adventskalender weit vorn in den Charts.

In der “Spielzeug“-Branche sind Adventskalender ebenfalls ein großes Thema. Weit vorn in den Verkaufs-Charts hier: Diverse Playmobil–Adventskalender, einer mit Hot-Wheels-Autos und der “Elektronik Retro-Spiele Adventskalender“. #trending-Leser, die regelmäßig auch ein Auge auf die Rubrik der “Tops des Tages” werfen, werden schon seit vielen Tagen bemerkt haben, dass auch in den Buch-Charts ein Adventskalender vorn liegt: “Escape Room. Der erste Escape-Adventskalender: Löse 24 Rätsel und öffne den Ausgang“.