Nach 25 Jahren: Birgit Schrowange übergibt “Extra”-Moderation an Nazan Eckes

Eien Ära geht zu Ende: Birgit Schrowange beendet ihre Arbeit als Moderatorin des RTL-Magazins "Extra" und reicht den Job Ende des Jahres an Nazan Eckes weiter. In Schrowanges letzter Sendung am 23. Dezember wird Nazan Eckes bereits Gast sein und ihre Kollegin verabschieden.