G+J macht Brigitte Huber auch noch zur “Gala”-Chefin und verzahnt das People-Heft mit “RTL Exclusiv”

Brigitte Huber, Chefredakteurin der "Brigtte"-Gruppe sowie von "Barbara" und "Guido", übernimmt zum 1. Dezember auch noch die Chefredaktion der "Gala". Gleichzeitig kommt Bella Lesnik, Moderatorin von "RTL Exclusiv – Das Starmagazin", bei dem People-Magazin als Editor-at-Large an Bord. Künftig wollen G+J und RTL in Sachen People-Berichterstattung Hand in Hand arbeiten.