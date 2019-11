ARD, Bertelsmann, RMS, OMR, radio.de, Springer, Audible, Spotify und andere starten den Deutschen Podcast Preis

Eine illustre Runde an Medien-Unternehmen, -Verbänden und -Organisationen bringt einen neuen Preis für das Boom-Genre Podcast an den Start: Am 19. März 2020 wird in Berlin erstmals der Deutsche Podcast Preis verliehen - in sechs Kategorien. Ziel: "die renommierteste nationale Auszeichnung der aufstrebenden Audio-Genre in Deutschland werden".