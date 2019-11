#trending // Billie Eilish Der Song der Stunde ist weltweit seit ein paar Tagen “Everything I wanted” von Billie Eilish. Auf YouTube sammelte er – nur mit einem Standbild statt eines echten Musikvideos – 14 Mio. Views in fünf Tagen ein. Auf Spotify belegt der Song derzeit Platz 2 der Welt-Charts, lag am Freitag aber auch schon auf Rang 1. In zahllosen Ländern von den USA über Großbritannien bis Australien befindet sich “Everything I wanted” in der Top 3. In Deutschland, wo die Spotify-Charts seit geraumer Zeit von Deutschrap dominiert werden, reicht es aktuell für Platz 11 – als stärkster Nicht-Deutschrap-Song.