Tatjana Biallas wird neue Geschäftsführerin von gofeminin und Onmeda

Springer verkaufte seine Anteile aber 2017 an die französische Fernsehgruppe TF1. Der TV-Konzern wiederum bündelte seine Digital-Medien Anfang 2019 in der neuen Unify Gruppe, wozu nun auch gofeminin.de gehört.

“Wir freuen uns, Tatjana Biallas als neue Geschäftsführerin willkommen zu heißen. Durch ihre jahrelange Führungserfahrung in der Online-Branche und dem digitalen Werbegeschäft, verfügt sie über das nötige Know-How, um die beiden Portale gofeminin und Onmeda weiter voranzutreiben und deren Position als zwei der wichtigsten Onlinemedien und Communities für Frauen im Netz zu stärken“ so Flore Pilzer, International Managing Director bei aufeminin.

Tatjana Biallas war zuletzt als Country Manager bei Taboola in der DACH Region verantwortlich. Zuvor war sie in der Vermarktung bei CNBC International und der RTL Group in London tätig. Ihre erste berufliche Station hatte Tatjana Biallas bei der IP Deutschland in Köln.