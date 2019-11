Klaas Heufer-Umlauf startet mit “Baywatch Berlin” einen eigenen Podcast

Am Freitag feiert Klaas Heufer-Umlauf die Podcast-Premiere seines eigenen Formats. Gemeinsam mit seinen Kollegen aus dem “Late Night Berlin”-Team, Jakob Lundt und Thomas Schmitt, erscheint “Baywatch Berlin” auf allen gängigen Streaming-Plattformen, wie Heufer-Umlauf in der neuesten Ausgabe seiner TV-Sendung mitteilte.

In einem Tweet wird der Podcast wie folgt beschrieben: “Ein Podcast, in dem drei Medienheinis mit brüchigen Fistelstimmen und solidem Realschul-Background unsere komplizierte Welt verstehen wollen, und ihre Erkenntnisse ungefiltert an die nachfolgenden Generationen weitergeben.” Laut Ankündigung werde Heufer-Umlauf “wirr vor sich hin brabbeln” und dabei von Lundt und Schmitt gelegentlich unterbrochen.

Welt, haltet eure Ohren fest! Der neue Podcast #BaywatchBerlin mit @damitdasklaas. Und den anderen. Ab dem 22. November auf allen Streaming-Plattformen. pic.twitter.com/K6vSnNmjit — Late Night Berlin (@latenightberlin) November 18, 2019