Dorota Karc verantwortet das Programmatic-Angebot bei WallDecaux

WallDecaux nutzt für den programmatischen Verkauf die globale Supply Side Plattform VIOOH, ein offener, unabhängiger Marktplatz für Out of Home, der mit Hilfe von Daten und Technologie Marken mit Zielgruppen verbindet. WallDecaux digitales Inventar ist ab sofort auf den größten DSPs wie Active Agent, Adform, MediaMAth, Splicky, Tabmo, The Trade Desk und Xandr verfügbar.

Dorota Karc begann ihren beruflichen Werdegang mit zwei Master-Abschlüssen in Wirtschaft und Sozialwissenschaft im Jahr 2008 als Projektmanagerin bei der Uefa. Danach wechselte sie als Online Marketing Managerin zum Berliner E-Commerce-Unternehmen Zalando und sammelte im Anschluss umfangreiche Erfahrungen im Bereich Audience Data und DMP bei der Plattform Eyeota. Zuletzt leitete sie die Abteilung für Programmatic Advertising bei der Digitalagentur Spacedealer.