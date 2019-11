#trending // Schokolade und Karamell – und nochmal Katzen Zwei Facebook-Videos erzielten am Wochenende weltweit virale Erfolge. Das eine gehört zur Kategorie “Baking Hacks”, kuriosen und erstaunlichen Tricks für ein möglichst kreatives Dessert also. In dem Video sind 9 Karamell- und Schoko-Kreationen zu sehen – und wie sie gemacht wurden. Der erstaunliche Erfolg des Dreiminüters: 16,1 Mio. Views bis zum späten Sonntagabend, die meisten davon auf den Facebook-Pages “So Yummy” und “Blossom“. Das zweite – mit 12,4 Mio. Views, vor allem bei “Lad Bible” – gehört in die immer noch beliebte Kategorie von Videos, auf denen Leute mit entsprechenden App-Filtern kuriose Gesichter präsentieren. Diesmal haben die Leute ein Katzengesicht. Der Unterschied zu anderen Videos: Es handelt sich um Katzenbesitzer – und die Reaktionen der Katzen auf die Gesichter ihrer Besitzer sind… sehen Sie selbst: