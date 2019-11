“WamS”-Recherche: “Berliner Zeitung”-Eigentümer Holger Friedrich spitzelte als IM für die Stasi

Holger Friedrich war in der DDR unter dem Decknamen “Peter Bernstein” als Inoffizieller Mitarbeiter für die Stasi tätig. Während seines dreijährigen Wehrdienstes bei der Nationalen Volksarmee (NVA) berichtete Friedrich als Unteroffizier über Kameraden und belastete diese teils schwer. Dies berichtet die “Welt” in einer Vorabmeldung und beruft sich auf Recherchen, die in der “Welt am Sonntag” erscheinen werden. Der IT-Unternehmer und Multimillionär hatte erst vor kurzem mit seiner Ehefrau Silke den Berliner Verlag erworben, zu dem unter anderem die “Berliner Zeitung” gehört.

Der “Welt”-Redaktion liegen entsprechende Dokumente aus der Stasi-Unterlagenbehörde vor. Diese hat aus Friedrichs IM-Akte 80 der insgesamt 125 Seiten zur Verfügung gestellt. Daraus ergibt sich laut Bericht, dass er von Dezember 1987 bis Februar 1989 mit Stasi-Offizieren zu konspirativen Treffen zusammengekommen sei. Darin seien zwölf Spitzelberichte zu finden, in denen mehr als 20 Personen in identifizierbarer Weise genannt würden. Die Informationen sollen laut Dokumenten dazu geführt haben, dass das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) gegen einige der Betroffenen “Maßnahmen” durchführte.

Das Ehepaar Friedrich hatte in den vergangenen Tagen viel Kritik und Unverständnis erfahren, nachdem sie ein langes Antritts-Essay veröffentlicht hatten, in dem sie unter anderem Egon Krenz dankten. In ihrer “Berliner Botschaft” schrieben sie, Krenz gebühre Dank, weil er damals, als die Mauer fiel, nicht habe schießen lassen. Dieser ist aufgrund seines Wirkens für das SED-Regime wegen Totschlags rechtskräftig verurteilt, hat jedoch mehrfach die Existenz eines Schießbefehls am “antifaschistischen Schutzwall” geleugnet (MEEDIA berichtete).

Friedrich bestätigt die Vorwürfe

Holger Friedrich hat nun aufgrund der “Welt am Sonntag”-Recherchen in einem Beitrag in eigener Sache am Freitagnachmittag Stellung bezogen und die Vorwürfe bestätigt. Darin veröffentlicht er den umfangreichen Fragenkatalog der “Welt” samt Antworten. Er schildert: “Ich wurde unter dem Verdacht der Republikflucht von der Militärabteilung der Staatssicherheit verhaftet.” Nach längeren Verhören durch den MfS habe er zwei Optionen gehabt: