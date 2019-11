#trending // “Black Adam” Der Superheld der Stunde heißt seit Donnerstag “Black Adam”. Gerüchte über einen Film zur Comic-Figur aus dem DC-Universum gab es bereits, doch nun machte Dwayne Johnson die Gerüchte zum Fakt: Er spielt in dem Film, der im Dezember 2021 in die Kinos kommen soll, die Hauptrolle. Verkündet hat Johnson die Nachricht in den sozialen Netzwerken. Mit einem ersten Poster zum Film und einem Text, der in dem Satz “This role is unlike any other I’ve ever played in my career and I’m grateful to the bone we’ll all go on this journey together” gipfelt. Auf Facebook sammelte der Post innerhalb von sechs Stunden 345.000 Likes & Co. ein, auf Instagram 3,1 Millionen.