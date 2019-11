trending: Stephan Brandner, die “Giga Factory” von Tesla, Disney+

#trending // Disney+ In Deutschland müssen wir noch bis zum 31. März 2020 warten, doch in den USA ist der neue Streaming-Service Disney+ bereits am Dienstag gestartet. Und das offenbar mit vollem Erfolg. 1,3 Millionen Tweets mit “Disney+” gab es seit dem Start laut Talkwalker, darunter Lob, Kritik, Gags und News. Nach eigenen Angaben hat Disney mit dem neuen Service an nur einem Tag 10 Millionen Kunden eingesammelt. Allerdings ist dabei unklar, wie viele Abos davon tatsächlich voll bezahlte sind. So gab es zum Start Werbe-Aktionen – u.a. bei Verizon. “Mail Online” erzielte mit der News und der Headline “Disney+ hits 10 MILLION subscribers one day after the streaming service launched, sending shares soaring in spite of technical glitches at roll-out” dennoch in wenigen Stunden 588.000 Likes & Co. – so viele wie kein englischsprachiger journalistischer Artikel am gesamten Mittwoch.