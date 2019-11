KKR-Übernahme bei Axel Springer perfekt: EU-Komission gibt grünes Licht für Einstieg des US-Finanzinvestors

Vorstandschef Mathias Döpfner ist am Ziel - zumindest was die Einstieg des US-Finanzinvestors bei der Berliner Axel Springer SE betrifft. Die EU-Kommission hat die Beteiligung des Investors aus Manhattan an dem "Bild"-Herausgeber abgenickt. Damit können KKR und der Springer-Vorstand ihre Pläne umsetzen, das Medienhaus zu einem Weltmarktführer im digitalen Rubrikengeschäft und im Journalismus auszubauen.