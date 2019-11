Erfolgreicher Start für Disney+: Rund 10 Millionen Anmeldungen am ersten Tag

Seit Dienstag ist der lang erwartete Streaming-Dienst Disney+ in den USA, Kanada und den Niederlanden verfügbar – und hat offenbar einen guten Start hingelegt. Zehn Millionen Nutzer haben sich laut Disney am ersten Tag für den Service angemeldet.

Der Nutzeransturm sorgte laut “cnbc” sogar für Probleme bei der Anmeldung. Doch Disney kann sich angesichts der Zahlen durchaus zufrieden zeigen. Zum Vergleich: Netflix bringt es in seinem Heimatmarkt auf 60 Millionen Nutzer und 97 Millionen weltweit. Und mit zehn Millionen Anmeldungen am ersten Tag konnte Disney bereits einen großen Teil seines selbstgesetzten Ziels erreichen, bis 2024 rund 60 bis 90 Millionen Abonnenten zu gewinnen.

Unklar bleibt derweil, wieviele dieser Kunden letztlich zu zahlenden Abonnenten werden. Disney+ bietet eine Testphase von sieben Tagen. Darüber hinaus kooperiert das Unternehmen mit amerikanischen Netzanbietern, die ihren Kunden ein Jahr kostenfreie Laufzeit versprechen. Wieviele Nutzer von diesem Angebot Gebrauch machten, ist noch nicht klar.

Nach der Testphase kostet Disney+ in Amerika 6,99 Euro monatlich und damit weit weniger als Netflix. In Australien und Neuseeland startet der Service am 19. November. Deutsche Interessenten müssen sich bis zum Start am 31. März 2020 gedulden.

rt

