#trending // Der neue “Sonic The Hedgehog” Im kommenden Jahr soll ein Kinofilm zum Videospiel-Helden “Sonic” in die Kinos kommen. “Sonic” erblickte bereits zu Beginn der 1990er-Jahre das Licht der Welt und spielte seitdem in unzähligen Videospielen mit. Kein Wunder also, dass die Fans eine sehr klare Vorstellung davon haben, wie “Sonic” auszusehen hat. Als der erste Trailer zum Kinofilm im Frühjahr online gestellt wurde, war die Empörung dementsprechend riesig. Die dort sichtbare Figur hatte nur wenige Ähnlichkeiten mit “Sonic”, war hingegen eine Art Neuinterpretation. Die Empörung war sogar so groß, dass die Produzenten des Films, Paramount Pictures, eine komplett Überarbeitung in Auftrag gaben. Der Film, der eigentlich im November 2019 in die US-Kinos kommen sollte, wurde auf Februar 2020 verschoben, um die Fans nicht zu verlieren. Nun ist ein neuer Trailer veröffentlicht worden – und die Fans scheinen zufrieden: Der neue “Sonic” sieht wie “Sonic” aus. Einen direkten Vergleich zeigt beispielsweise das Video von IGN. Der Trailer selbst stürmte in kurzer Zeit in die YouTube-Trends, wurde allein auf dem offiziellen Paramount-Account in 12 Stunden 6,1 Mio. mal angeschaut und mit 282.000 Likes, Reactions, Shares & Co. bedacht.