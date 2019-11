“All I want for Christmas” – Funke Zeitungen und Zeitschriften kooperieren bei Weihnachtsmagazin

Die Funke Gruppe bringt mit "All I want fpr Christmas" ein einmaliges Heft zum Thema Weihnachten auf den Markt. Das Magazin hat 148 Seiten und kostet sieben Euro. Das Magazin erscheint in drei Versionen, einer bundesweiten sowie zwei Regional-Versionen, die zusammen mit Regionalzeitungen der Gruppe erstellt wurden.

Die Funke-Zeitungen “Hamburger Abendblatt” und “Westdeutsche Allgemeine Zeitung” haben jeweils einen 16 Seiten starken Regionalteil mit Informationen über Weihnachtsmärkte sowie mit Geschichten rund um Weihnachten aus der entsprechenden Region produziert.

Redaktionsleiterin Nicole Kleinhammer sagt über die Neuerscheinung: “Es ist das ultimative Magazin für die Vorweihnachtszeit. Wir haben die besten DIY-Ideen gesammelt – vom skandinavischen Stil bis hin zu opulenten Gold- und Silber-Arrangements.”

“All I want for Christmas” ist der Startschuss für eine Kooperation zwischen den Zeitschriften und den Regionalzeitungen der Funke Mediengruppe: “Es ist der erste strategische Schritt in eine neue Richtung für unser Produktportfolio, bei dem unsere regionalen Marken eng mit unseren Zeitschriftenteams zusammenarbeiten, um unseren Leserinnen und Lesern in jeder Hinsicht qualitativ hochwertige Inhalte zu liefern”, sagt Sebastian Kadas, Leiter New Business der Funke- Zeitschriften.

