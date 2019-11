United Internet steigert Umsatz in den ersten neun Monaten nur minimal

Der Telekommunikationskonzern United Internet hat in den ersten neun Monaten unter anderem wegen eines schleppenden Hardware-Geschäfts nur ein moderates Umsatzplus erzielt. Die Erlöse legten von Januar bis September gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Prozent auf 3,881 Milliarden Euro zu, teilte das MDax-Unternehmen am Dienstag in Montabaur mit.