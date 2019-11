trending: Obdachlose, Die Ärzte, “You”

#trending // “You” Eine Netflix-Ankündigung erfreute am Montag die Fans der Serie “You“. Die Drama-Serie, deren erste Staffel noch beim US-Sender Lifetime zu sehen war und die danach – auch für alle künftigen Staffeln – an Netflix weitergereicht wurde, kommt Ende Dezember mit der zweiten Staffel zurück. Netflix verkündete die Neuigkeit in den sozialen Netzwerken, erntete damit auf Facebook 137.000 Likes & Co., auf Twitter 47.000 Likes und Retweets und auf Instagram 613.000 Likes. Auch Medien profitierten von der Nachricht, Lad Bible erzielte mit der Story “Netflix Confirms You Season 2 Will Drop On 26 December” beispielsweise 258.000 Interaktionen. In Deutschland, wo “You” nach Hochrechnungen von “VOD Ratings” in den vergangenen 12 Monaten zu den 25 erfolgreichsten Netflix-Serien gehörte, sorgte der Facebook-Post des Streamingdienstes für 48.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare.