#trending // Tierquälerei

So hart es klingt: Stories über Fälle von Tierquälerei gehen insbesondere bei Boulevardmedien immer, um Traffic, Klicks und Social-Media-Interaktionen zu holen. Am Wochenende lagen sowohl am Samstag, als auch am Sonntag solche Geschichten vorn in den Social-Media-News-Charts.

Am Samstag sammelte “Bild” mit “Rostock – Tierquäler spielen Fußball mit Igel – Tier stirbt” die meisten Facebook- und Twitter-Reaktionen ein: 27.900. Zum Thema Wahnsinn mit Tieren passte auch Platz 2 von “Spiegel Online”: “Ruinöse Viehpreise: ‘Kälber billiger als Kanarienvögel’” kam auf 24.000 Interaktionen.

Am Sonntag lag wize.life, das Fachmagazin für Aufreger aller Art, vorn: Mit dem Text “Säugende Hündin mit 6 Welpen ausgesetzt und an Tor gekettet – Hilfe kommt gerade noch rechtzeitig“, einer Geschichte aus Irland, gab es 28.300 Interaktionen. Und auch am Sonntag schaffte es ein weiterer Artikel zum Thema in die Top 3: “RTL.de” mit “Ermittlungen gegen betrunkenen Tierquäler: Besitzer wirft misshandeltes Hündchen in Gera von Brücke” und 10.900 Reaktionen.