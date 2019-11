Sebastian Schlosser wechselt als Chief Marketing Officer von thjnk zur BBDO Group

Vor seiner Zeit bei thjnk war Schlosser nahezu zehn Jahre bei BBDO in Düsseldorf und Berlin tätig, wo er in unterschiedlichen Positionen und zuletzt als Client Service Director für Kunden wie Daimler und smart gearbeitet hat. Ina Börner wechselt von der auf Marketing Intelligence spezialisierten Mediaagentur MiQ in Hamburg zur BBDO Group Germany. Dort war die Digitalexpertin nahezu vier Jahre in unterschiedlichen Postionen tätig, zuletzt als Director Business Development Europe.

Aufgrund der Neuorganisation auf Gruppenebene wird Ulf Brychcy, Director Corporate Communications, BBDO Ende Januar 2020 verlassen. Brychcy hat seit März 2013 die interne und externe Kommunikation der Gruppe geleitet.