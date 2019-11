For Your Ears Only: P7S1 startet Audio-Plattform mit Podcasts und Hörspielen

ProSiebenSat.1 möchte nun auch vom Podcast- und Audio-Boom profitieren und plant laut dem Branchendienst DWDL.de eine Audioplattform namens For Your Ears Only. Neben Podcasts soll es bei dem Dienst auch Hörspiele geben.

ProSiebenSat.1 arbeite demnach seit geraumer Zeit an einem Audio-Streamingdienst. Laut dem Branchendienst DWDL.de soll die Plattform den Namen For Yours Ears Only (kurz: FYEO) tragen und als Audio-on-Demand-Angebot fungieren, das sowohl das Genre Podcast als auch Hörspiele anbietet. Als Starttermin ist das Frühjahr 2020 anvisiert. Mit dem Schritt folgt P7S1 der Mediengruppe RTL Deutschland, die die Plattform Audio Now betreiben, die kürzlich eine große Podcast-Aoffensive angekündigt hat (MEEDIA berichtete).

In internen Unterlagen, aus denen zitiert wird, heißt es: “FYEO ist ein weiterer, wichtiger Schritt für weiteres digitales Wachstum – und zwar als der lokale Audio-Champion. Dadurch wollen wir mit der Plattform auch den Audio-Markt in Deutschland übergreifend prägen.”

Zum Launch ist ein kostenloses Angebot geplant, das ohne Anmeldung funktioniert und ein kostenpflichtiges Premium-Angebot, das Eigenproduktionen enthält. Dazu sollen Talks, Dokumentationen und Audio-Blockbuster-Formate gehören, die in Zusammenarbeit mit Künstlern, Autoren und Produzenten sowie exklusiven Medien-Partnern entstehen sollen. Gespräche seien bereits gestartet.

Eine P7S1-Sprecherin bestätigte das Projekt und den Starttermin, ohne weitere Details zu nennen. Über den genauen Umfang des Angebots zum Start wie auch zum Abopreis gibt es bislang keine Informationen.

tb

