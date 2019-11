Disney kündigt Streamingdienst in Deutschland und vier weiteren europäischen Ländern für Ende März an

Das Entertainment-Unternehmen bringt seinen Streamingdienst Disney+ am 31. März 2020 in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien auf den Markt. Dies gab Disney auf Twitter bekannt. Die jeweils verfügbaren Titel können sich dabei aufgrund von Lizenzvereinbarungen unterscheiden. Welche Inhalte wo verfügbar sein werden, ist jedoch nicht bekannt. In den USA, in Kanada und den Niederlanden kommt der Dienst bereits am 12. November, Australien und Neuseeland folgen eine Woche später. Via Tweet kündigt der US-Konzern zudem an, dass weitere Länder schon bald bekanntgegeben werden sollen.

Just announced: #DisneyPlus will be available in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain (and more to be announced soon) starting on March 31st. Please note: Titles may vary by territory. pic.twitter.com/lE6nzBeaXy

