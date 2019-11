Xing-Mutter New Work wächst dank Geschäftskunden-Sparte

Im dritten Quartal sei der Umsatz mit Privatkunden bei Xing um nur noch drei Prozent auf 25,9 Millionen Euro gestiegen, teilte New Work, Betreiberin des Netzwerks und Burda-Tochter, am Donnerstag in Hamburg mit.

Stark zulegen konnte dagegen die Unternehmenskundesparte. Konzernweit sei der Umsatz in den drei Monaten bis Ende September um 16,6 Prozent auf 68,2 Millionen Euro gestiegen und damit etwas langsamer als zuletzt.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen kletterte um etwas mehr als ein Fünftel auf 24,2 Millionen Euro. Die Anzahl der Xing Mitglieder stieg Anfang November auf 17 Millionen. Inklusive der User weiterer Services (wie zum Beispiel Xing Events) verzeichnete Xing zum Ende des dritten Quartals mehr als 18 Millionen Nutzer.

Mit Material der dpa

