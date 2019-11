Digitalagentur Plan.Net gründet Innovationsberatung und -entwicklung

Geleitet wird die Einheit Plan.Net Innovation von Geschäftsführer Marcel Kammermayer und Geschäftsleiter Oliver Bruckner. Das zehnköpfige Team besteht aus Strategen, Produktentwicklern, Designern, Business Consultants und Creative Codern. Zum Start von Plan.Net Innovation sind die ersten Auftraggeber unter anderem Allianz, HypoVereinsbank, Infineon und Penny.

Kammermayer verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der strategischen Beratung in den Bereichen digitale Produkt- und Formatentwicklung. Er ist seit rund einem Jahr als Geschäftsführer von Plan.Net Campaign bei der Gruppe. Bruckner ist seit 2016 als Geschäftsleiter im Team.

tb