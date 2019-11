trending: CDU und AfD in Thüringen, Hartz IV, Keanu Reeves und Alexandra Grant

#trending // Keanu Reeves und Alexandra Grant

Eine wahnsinnige Resonanz gab es in den sozialen Netzwerken am Dienstag für Fotos von Keanu Reeves und seiner Freundin Alexandra Grant. “Mail Online” zeigte die Fotos von einer Veranstaltung und titelte: “Keanu Reeves, 55, goes public with first ‘girlfriend’ in DECADES as he holds hands and shares loving looks with artist Alexandra Grant, 46, at event“. Unfassbare 1,15 Millionen Likes, Shares & Co. kamen für den Artikel auf Facebook und Twitter zusammen – eine solche Zahl ist eine absolute Seltenheit.

Interessant ist vor allem die große Zahl an Shares, der Artikel und die Fotos wurden also massiv an Freunde und Bekannte weitergereicht. Zu den populärsten Tweets zum Thema gehörten “of course Keanu has an age-appropriate girlfriend. he is a Good Man” von Film-Kritikerin Britt Hayes und “Keanu Reeves is trending because he’s decided to date a woman, artist Alexandra Grant, who is within his age bracket. She is 46 and Keanu is 55. It also says a lot about how women are treated that so many people are stunned that a woman over 40 wouldn’t dye her hair” von “New York Magazine”-Autor Yashar Ali.